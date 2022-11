Nella notte da poco trascorsa, è purtroppo deceduta Anna Laimo, che ha dovuto combattere contro un brutto male del quale ha sofferto.

Anna pianista e musicista, molto nota in Città, era la figlia del famoso Maestro di Musica Franco Laimo e sorella del già consigliere del Quinto Quartiere di Messina, Franco Laimo jr.!

L’esistenza di Anna, è stata dedicata alla sua grande passione per le note musicali, settore dove si è affermata non solo in Sicilia ma anche fuori Regione, oltre lo Stretto in Calabria ed in tutta Italia, collaborando con altri colleghi noti in ambito nazionale ed internazionale.

Anna diceva: “ho ereditato da papà l’amore per la Musica. Quindi ho vissuto, sono nata proprio nella casa in cui mio papà faceva le lezioni. Quindi, sono nata con la Musica, non saprei immaginare la mia Vita senza”.

Le esequie, si terranno domani 1 dicembre 2022, presso la Chiesa San Francesco d’Assisi di San Licandro alle ore 16.00!