Nella notte intercorsa tra venerdì 16 settembre 2022 e sabato 17, un pedone mentre si trovava all’altezza del villaggio Pace a Messina è stato investito in pieno sembrerebbe da una Mercedes bianca… il cui conducente non ha prestato soccorso dandosi alla fuga.

Nella zona dell’incidente, sono giunti i sanitari del 118 che hanno assistito il malcapitato disponendone successivamente il trasferimento presso il vicino Ospedale Papardo allo scopo di eseguire accertamenti più approfonditi. Le condizioni dell’uomo, non sembravano comunque destare preoccupazioni.

Sul punto dell’impatto, hanno anche agito gli agenti della Sezione Infortunistica della locale Polizia Municipale per effettuare i rilievi utili a risalire alla dinamica del sinistro e dare seguito alle relative Indagini che grazie alla visione delle immagini dei circuiti di videosorveglianza presenti in loco saranno decisive per individuare il pirata della strada.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it!