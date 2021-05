Nella serata del 09 u.s. gli uomini l’U.P.G. e S.P. di Agrigento intervenivano in Piazza Marconi dove erano stati segnalati due soggetti extracomunitari ubriachi davanti la stazione ferroviaria

Nella serata del 09 u.s. gli uomini l’U.P.G. e S.P. intervenivano in Piazza Marconi dove erano stati segnalati due soggetti extracomunitari ubriachi davanti la stazione ferroviaria. Sul posto gli operatori accertavano la presenza dei segnalati alla vista delle divise cercavano di fuggire ed una volta bloccati rifiutavano di esibire documenti per l’identificazione ponendo in atto atteggiamenti che intralciavano l’operato degli agenti e di fatto ostacolavano il loro riconoscimento.

I giovani venivano condotti in ufficio per gli accertamenti di rito dove e compiutamente identificati e denunciati all’A.G. di Agrigento, in stato di libertà per i reati di rifiuto di fornire le proprie generalità ai Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle loro Funzioni, resistenza a Pubblico Ufficiale, ubriachezza molesta. Inoltre veniva elevata la sanzione amministrativa per violazione delle normative anticovid ed applicato il DASPO “URBANO” con l’ordine di allontanamento.