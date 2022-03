Nella serata di ieri, 23 marzo 2022, Nello Musumeci il governatore della Regione Siciliana ha convocato gli assessori della sua Giunta per decidere quando far andare a votare i cittadini dell’Isola per il rinnovo dei Consigli comunali e l’elezione dei sindaci.

Al vaglio dei partecipanti vi sono state due date… il 29 maggio ed il 12 giugno. Saranno 120 i Comuni nei quali si terranno le Elezioni e fra questi i piu’ importanti sono…, quelli di Palermo e Messina.