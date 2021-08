Nella serata di ieri, si è verificato un gravissimo incidente autonomo a Messina

LA 65ENNE AMELIA MARTINO, EX ANESTESISTA DELL'OSPEDALE PIEMONTE, MENTRE CON LA SUA CITROEN C1 PERCORREVA IL TORRENTE IN LOCALITA' SANTO STEFANO HA SUBITO UN RIBALTAMENTO DEL MEZZO A CAUSA DEL QUALE PER LE GRAVI FERITE RIPORTATE NELL'EVENTO E' DECEDUTA DURANTE LA NOTTE PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO DI VIALE GAZZI... DOVE SI TROVAVA RICOVERATA DOPO ESSERE STATA SOCCORSA DAI SANITARI DEL 118