L’UOMO, SOTTOPOSTO ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI, SI ERA RESO RESPONSABILE DEL REATO DI EVASIONE E DI FURTO AGGRAVATO, CONSUMATO LA NOTTE DEL 27 GIUGNO U.S., IN PREGIUDIZIO DI UN NOTO BAR DI QUESTO CENTRO

Nella tarda mattinata del 5 agosto u.s., personale della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Alcamo, procedeva all’arresto di un pregiudicato alcamese di anni 40.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si era reso responsabile del reato di evasione e di furto aggravato, consumato la notte del 27 giugno u.s., in pregiudizio di un noto bar di questo centro. Dall’attenta visione dei filmati, registrati dal sistema di video sorveglianza dell’esercizio pubblico oggetto dell’azione predatoria e dal sistema di video sorveglianza comunale, il personale della locale Sezione Investigativa, perveniva all’identificazione del pregiudicato quale autore del furto. Il pregiudicato alcamese, già sottoposto a misura cautelare, nel decorso mese di luglio, saliva agli onori della cronaca giudiziaria per essere evaso, per ben due volte nella stessa nottata, dal domicilio detentivo giustificando la sua scelta quale atto di esasperazione a seguito di accesi diverbi familiari intervenuti con la di lui moglie.

Valutata la gravità dei fatti, il Tribunale di Trapani sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella più grave della custodia in carcere.

“#questuratp #essercisempre #poliziadistato #commissariatopsalcamo”!