Nella vicenda giudiziaria, in cui era rimasto coinvolto il politico del frusinate due querelanti hanno rimesso le querele a suo tempo da loro presentate facendo cadere le accuse contestategli

una delle presunte vittime sporge denuncia, facendo iscrivere ancora una volta il leader laziale sul registro degli indagati, ora dichiara… «io non sono stata truffata, mi hanno indotto, dovevo solamente dire che Pignalberi mi ha truffato per una procedura che gli ho affidato»;

5 mesi sono passati, da quando la sua querela era servita per inchiodare il leader

forse un conto fatto male, il rimorso di coscienza, ma vada il fatto che nella querela viene riportato che Pignalberi il 14 luglio scorso avrebbe raggirato la signora intorno alle ore 10.30, circostanza falsa poiché egli il 14 luglio 2021 alle ore 10.30 era sottoposto al fermo di Polizia. Vero è…, che la notizia di arresto del Pignalberi si è appresa il giorno 16 luglio 2021 successivamente all’interrogatorio di garanzia, ma i magistrati della Procura della Repubblica non possono di certo non sapere che lui non potesse commettere quel reato. La finta vittima chiede grazia al responsabile di Più Italia, affinché accetti la remissione di querela;