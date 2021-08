Nell’ambito degli eventi collaterali dell’agosto messinese organizzati dal Comune (Vara e Giganti e lo Sbarco di Don Giovanni), fortemente compromessi e ridimensionati dalle disposizioni anti contagio, è stato presentato stamane al Monte di Pietà, l’evento “Messina in festa sul Mare”, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Vice Prefetto Silvana Merenda, degli Assessori Enzo Caruso e Laura Tringali, delle Istituzioni e Associazioni partner e degli Organi di Stampa.

L’iniziativa è organizzata in onore dello “Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina”, giunto alla XIII edizione, per ricordare il 450° Anniversario di una delle pagine di storia più importanti del XVI secolo, che vide Messina protagonista assoluta nell’accogliere nel suo porto la Flotta della Santa Lega, posta sotto al Comando del figlio naturale di Carlo V.

L’evento, per il quale le Poste italiane hanno emesso il francobollo commemorativo e il Comune risulta vincitore del Bando del Ministero dei Beni Culturali, avrà come elemento centrale la mostra “Cervantes a Messina al tempo di Lepanto”, che sarà inaugurata domani al Monte di Pietà, grazie alla collaborazione della Prima e Nobile Arciconfraternita degli Azzurri, per rimanervi esposta fino a sabato 7 agosto. A causa delle ristrette norme anticontagio, il calendario degli appuntamenti correlati alla manifestazione, così come quello degli appuntamenti per la Vara, in via di definizione, sarà caratterizzato da incontri e mostre tematiche, privato anche quest’anno della parte spettacolare del Corteo Navale.