Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 promosso da ASVIS, mercoledì 19 ottobre, a partire dalle ore 9, si terrà “UniMe Sustainability Day”.

Si tratta di un evento annuale organizzato dall’Università di Messina, aderente alla RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (reterus.it), rivolto a studenti universitari e delle Scuole secondarie superiori per presentare tutte le attività di didattica e di ricerca dell’Ateneo che ricadono negli ambiti degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU.

La Cerimonia inaugurale, nel corso della quale dopo i saluti istituzionali, sarà presentato il Corso di Ateneo sulla Sostenibilità, si terrà presso l’Aula Magna del Rettorato, mentre il programma si svolgerà, in maniera itinerante, nelle aule dei Dipartimenti del Plesso Centrale; numerosi i docenti che interverranno per affrontare le tematiche connesse agli obiettivi dell’Agenda 2030.