Nell’ambito delle iniziative messe in campo per incrementare la campagna vaccinale prenderanno il via domani a Messina e provincia le vaccinazioni anche in alcuni lidi. Si inizierà domani 23 luglio con lido Octpus di Pace a Messina dove personale dell’ufficio Covid e dell’Asp, dalle 18 alle 22, saranno disponibili per i bagnanti che senza prenotazione vorranno vaccinarsi.

A seguire l’iniziativa verrà riproposta in altre strutture messinesi. Le inoculazioni avverranno in ambienti sicuri dal punto di vista igienico sanitario. Nei prossimi giorni lunedi 26 luglio sempre allo stesso orario le dosi verranno somministrate al lido Tarea, mercoledì 28 luglio al lido Capo Peloro, domenica 1 Agosto al lido del tirreno, e martedì 3 Agosto al lido Oasi a Rodia.

“Insieme alle iniziative delle ‘vie del vaccino’ – spiega il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze – con le inoculazioni effettuate prima di importanti eventi della cultura, e alle vaccinazioni sulle navi traghetto dirette alle Eolie, a Napoli e Salerno, quest’ulteriore iniziativa, denominata ‘Le vie del mare’, è stata predisposta nell’ottica di incentivare la campagna di prossimità e permettere ai cittadini di avere facile accesso alle vaccinazioni. Con il sindaco di Messina Cateno De Luca inoltre abbiamo previsto il 27 luglio al Comune un Open day per vaccinare a piazza Unione Europea dalle 19 alle 24 al senza prenotazione”.