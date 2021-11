Nell’ambito delle operazioni legate allo smaltimento illecito di rifiuti, sono state sequestrate nel Torrente Papardo due aree destinate a discarica abusiva di scarti speciali per un complessivo di circa 400 mq oltre un veicolo agricolo utilizzato per il trasporto degli stessi. Una delle aree ricade nell’alveo torrentizio e per la quale il responsabile è stato deferito all’autorità giudiziaria anche per l’ostacolo al deflusso delle acque.

Il predetto servizio, è stato svolto il 20 novembre scorso, dagli agenti della Polizia Municipale di Messina, coordinati dal comandante Vicario Giovanni Giardina.