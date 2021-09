Nell’ambito di mirati servizi di polizia finalizzati al controllo del territorio ed alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, personale del Commissariato di P.S. di Modica ha individuato e riconosciuto per strada, due minori responsabili in concorso di un furto di un ciclomotore avvenuto in data 15 agosto 2021, provvedendo a deferirli all’A.G. per furto aggravato in concorso in data 2 settembre 2021.

Al contempo, lo stesso Ufficio, lo scorso 2 settembre, ha denunciato per ricettazione una persona, con pregiudizi di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, in quanto in possesso nel garage di una Porsche di provenienza illecita. La macchina in questione era stata segnalata a seguito di denuncia per appropriazione indebita presentata il giorno prima dal proprietario; a seguito di tempestivi accertamenti, il bolide è stato rinvenuto da personale del Commissariato, quindi sottoposto a sequestro per la prosecuzione delle indagini.

La Polizia di Stato continua a garantire con le pattuglie “Volanti“ l’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione di tutte le forme di illegalità, con attenzione ai reati contro il patrimonio e a tutti quei reati che destano particolare apprensione tra i cittadini.

“#essercisempre”.