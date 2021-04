Nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostane stupefacenti i poliziotti della Squadra Mobile unitamente a militari dell’unità cinofila della Guardia di Finanza hanno proceduto ieri all’arresto di un 52enne messinese, con pregiudizi di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati, occultati in cucina, diversi sacchetti in plastica contenenti 16 grammi di derivato di coca, 46 grammi di canapa indiana, nr. 5 pasticche oppioidi ed un bilancino di precisione. La perquisizione estesa al garage di proprietà dell’arrestato, ha permesso, inoltre, di rinvenire e sequestrare all’interno di una cassaforte la somma di denaro pari a 9.000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo, su disposizione dell’A.G., è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato stamani con rito direttissimo.