Nell’ambito di servizi volti al contrasto di varie forme di illegalità, coordinati dalla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo Dr. Camillo Falvo, gli agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia nelle ore scorse hanno tratto in arresto un pluripregiudicato

Nell’ambito di servizi volti al contrasto di varie forme di illegalità, coordinati dalla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo Dr. Camillo Falvo, la Polizia di Stato di Vibo Valentia ha tratto in arresto un pluripregiudicato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La perquisizione ha permesso ai poliziotti di trovare 50 grammi di cocaina nascosta nel cruscotto dell’autovettura e, presso la sua abitazione, la somma in contanti di euro 1.180 in banconote di diverso taglio, 1 bilancino elettronico di precisione, 1 micro telefono e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari e il materiale sequestrato.

