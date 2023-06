Nell’ambito di una operazione SAR, posta in essere a circa 150 miglia a largo di Reggio Calabria, la nave Diciotti è approdata intorno alle ore 7 di questa mattina al Molo Norimberga, dove sono stati destinati 200 uomini di nazionalità pakistana, bangladese e siriana. Ad attenderli il sistema di accoglienza, coordinato dalla Prefettura di Messina, in cui operano, secondo le rispettive competenze, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Comune di Messina, Forze dell’Ordine, Usmaf, Asp, Croce Rossa Italiana, UNHCR, Associazioni di volontariato.

Dopo la prima assistenza e le preliminari attività sanitarie, i migranti sono stati condotti all’Hot Spot di contrada Bisconte per evadere le procedure previste a cura dell’ufficio immigrazione della Questura ed accertare anche l’eventuale presenza di minori stranieri non accompagnati. Le nazionalità dei migranti ovviamente in via indicativa, sono: 6 egiziani, 14 siriani, i restanti 180 quasi tutti pakistani e qualche bengalese.