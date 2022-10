Nell’attesa dello storico debutto casalingo della Desi Shipping Akademia Sant’Anna nel campionato di Serie A2, per la società cara al Presidente Fabrizio Costantino è arrivato il momento di un altro appuntamento importante, non puramente tecnico-sportivo ma di carattere societario. È stato ufficialmente presentato ieri in conferenza stampa l’ingresso nel board dirigenziale del team messinese da parte del Dott. Antonio Caselli, noto imprenditore messinese proprietario del grande Gruppo Formula 3.

Per Akademia si tratta del primo nuovo inserimento societario dal momento della sua costituzione e, quindi, un avvenimento che testimonia la validità e la solidità del progetto di crescita, sposato sia in termini di sponsorizzazioni dalle aziende messinesi (nei giorni scorsi è stato anche formalizzato l’importante accordo di sponsorizzazione con il Gruppo Formula 3 e con il Gruppo Framon) sia in termini di condivisione di obiettivi e strategie a titolo personale.

“È di fondamentale importanza avere gli imprenditori accanto – queste le parole di Fabrizio Costantino, numero 1 di Akademia Sant’Anna – Intanto perchè le associazioni sportive si alimentano grazie alle sponsorizzazioni sportivi e, quindi, grazie agli imprenditori. Noi in questi primi tre anni abbiamo fatto dei salti mortali per arrivare a questo livello grazie a pochi sponsor e grazie anche al main sponsor che ho fatto con la mia società. C’era l’esigenza, però, di avere l’imprenditoria messinese al nostro fianco per poter crescere ancora di più. I nostri appelli sono stati accolti… oggi c’è grande interesse da parte dell’imprenditoria messinese e abbiamo superato i 50 sponsor, segno che c’è grande interesse ad avvicinarsi ad Akademia Sant’Anna. Oggi, finalmente, si è aggiunto alla nostra famiglia un grandissimo imprenditore… il Dott. caselli è entrato all’interno della società acquistandone un pacchetto di quote e, pertanto, siamo veramente contenti e soddisfatti. Non cercavamo chiunque potesse entrare, ma gente affidabile, seria e che avesse grande entusiasmo, come ce l’ho io. Il Dott. Caselli ha tanta voglia di fare bene ed abbiamo subito sposato le nostre idee, iniziando a lavorare a capofitto per quella che sarà la programmazione per la prossima stagione che avvieremo già da dicembre di quest’anno”.

Fa eco alle parole di Costantino anche il Dott. Antonio Caselli, emozionato per questa nuova avventura. “L’ingresso in società è molto piacevole. Come ho già detto ci auspichiamo di raggiungere traguardi sempre più importanti e, soprattutto, è stato un mio vecchio desiderio approdare in una società seria ed in uno sport che ritengo tra i più belli che ci possano essere. Ci auguriamo di poter smuovere la città di Messina ed avvicinare i cittadini a questo sport, sostenendoci con il loro calore e la loro presenza al nostro fianco, a partire già da domenica: ci aspettiamo dal pubblico che sia il settimo uomo per incoraggiare queste ragazze si stiano veramente impegnando. Per il futuro, intanto, vogliamo stare con i piedi per terra e fare un buon campionato quest’anno, cosi da poter maturare e poter pensare con calma a traguardi più importanti”.

Questo avvenimento storico in termini societari ha, di fatto, anticipato un altro appuntamento storico per Akademia Sant’Anna, questa volta in termini puramente sportivi. Domenica 30 ottobre è il giorno del debutto casalingo della Desi Shipping nel campionato di Serie A2, attesa da derby siciliano contro Marsala Volley.

Del match ne ha parlato in conferenza stampa Coach Breviglieri, al quale sono seguite le parole di Fabrizio Costantino: “È la domenica che aspettiamo da tanto tempo. Festeggiare la Serie A con il nostro pubblico è bellissimo. Oltre al nostro entusiasmo ce n’è tanto da parte della gente. Sicuramente il Palazzetto sarà stracolmo: la gente vuole godere di uno spettacolo eccellente e me lo auguro anche per le nostre atlete, desiderose di avere al loro fianco il grande pubblico, una spinta importantissima per agguantare una vittoria. Ogni gara quest’anno sarà complicatissima da portare a casa e, quindi, avere tanto pubblico sugli spalti è certamente un’arma in più per portare a casa la vittoria”.