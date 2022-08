Nell’attesa di ufficializzare il roster dell’Alma Patti Basket per la stagione cestistica 2022/2023, durante la quale la squadra allenata dal coach Mara Buzzanca vuole essere tra le protagoniste del campionato nazionale di serie A2 femminile, la società guidata dal presidente Attilio Scarcella ha avviato la campagna abbonamenti. Questi i prezzi 200 euro per il parterre e 80 euro per gradinata e curva.

Per i possessori degli abbonamenti è stato messo in palio un motorino e si procederà ad un’estrazione nel corso dell’ultima giornata di campionato. Sempre per gli abbonati, nel corso delle festività natalizie, saranno previsti premi da 50 a 100 euro. Infine, nel corso delle partite in casa, chi acquisterà un biglietto da un euro potrà vincere un soggiorno per due persone. Per il resto, il campionato inizierà il 9 ottobre prossimo.