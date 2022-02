Nelle notte appena trascorsa un incendio, di presunta origine dolosa, ha distrutto totalmente una delle due sedi, quella di Fiumara Guardia, del Windsurf Club di Messina gestito dallo storico istruttore Giovanni Landi.

Le alte fiamme, che hanno divorato l’intera struttura, hanno impegnato per diverse ore i Vigili del fuoco del Comando Provinciale, intervenuti con autopompa e con diverse autobotti a supporto.

Sul posto gli agenti della Squadra Mobile della Polizia che stanno indagando sull’accaduto non tralasciando alcun dettaglio per risalire ad un eventuale matrice dolosa. Gran parte delle attrezzature custodite sono andate distrutte, per un danno che ad una prima stima supera i 100mila euro.