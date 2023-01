Nelle ore scorse a Messina, vi è stato un blitz antidroga presso il Rione Taormina

A seguito di un blitz antidroga presso il Rione Taormina, i Poliziotti delle #Volanti – con l’ausilio di una squadra del Reparto #Cinofili di Reggio Calabria – hanno tratto in arresto un messinese di ventisette anni e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un minore di diciassette anni, anche lui messinese. In entrambi i casi, contestata la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Lo scorso pomeriggio, infatti, numerose Volanti hanno cinturato l’area, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. In ausilio il Reparto Cinofili, che ha garantito efficaci perquisizioni e controlli approfonditi lungo le strade del rione.

Oltre 300 grammi di marijuana e 30 grammi di hashish sono stati rinvenuti e sequestrati a carico del ventisettenne messinese, a seguito di una perquisizione domiciliare che ha permesso il rinvenimento di cinque grandi involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente, parte della quale nascosta ai piedi della culla del bambino in camera da letto. La restante parte, invece, era distribuita negli altri ambienti della casa, insieme al materiale generalmente utilizzato per la pesatura ed il confezionamento delle singole dosi, il tutto sequestrato insieme al denaro ritenuto probabile provento dell’attività di spaccio. Secondo una prima stima, atteso l’importante quantitativo di THC contenuto, la sostanza trovata avrebbe fruttato oltre 1.700 dosi da smerciare nel mercato cittadino. I Poliziotti hanno pertanto proceduto all’arresto del ventisettenne, peraltro già gravato da numerosi precedenti specifici in materia di stupefacenti.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nel medesimo rione, invece, presso l’abitazione del diciassettenne messinese la droga è stata rinvenuta in una cassaforte a muro. A condurre i Poliziotti alla cassaforte, il cane antidroga Ghismo, che con il suo infallibile fiuto ha sin da subito puntato e segnalato il luogo dove veniva occultata la sostanza.

Rinvenuto, in particolare, un involucro in cellophane contenente un panetto di circa 30 grammi di hashish, nonché altra marijuana ed un barattolo con dentro semi di canapa indiana. Tutta la sostanza trovata, unitamente al bilancino di precisione digitale, è stata sottoposta a sequestro ed il minore denunciato alla competente Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Infine, nell’ambito del medesimo servizio antidroga, i Poliziotti hanno trovato due persone in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente che sono stati debitamente segnalati alla competente Autorità Amministrativa quali assuntori abituali.

Si precisa che i procedimenti sono ancora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse degli indagati.