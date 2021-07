Nelle ore serali dello scorso 27 luglio, lungo la strada statale SS 106 in località Bocale di Reggio Calabria, si è verificato un sinistro stradale, con esito mortale, tra un’autovettura Fiat Punto condotta da un quarantanovenne, ed un motociclo condotto da cinquantaseienne con a bordo un passeggero, classe 1972.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’autovettura stava percorrendo la SS 106 in direzione TA-RC quando, per cause in corso di accertamento, è entrata in collisione con il motociclo. A seguito dell’impatto, gli occupanti del motociclo sono stati trasportati dall’ambulanza del 118 presso il locale nosocomio, mentre il conducente dell’autovettura non ha riportato lesioni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di Reggio Calabria, coordinata dal Primo Dirigente Dr.ssa Maria Grazia Milli.

Nonostante il tempestivo intervento dei medici del 118 di Reggio Calabria, il cinquantaseienne è deceduto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate, mentre il passeggero del motociclo è stato giudicato con prognosi riservata.

Tutti i soggetti coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti del tasso alcolemico, ad esito del quale il conducente dell’autovettura è risultato positivo. La salma è stata posta a disposizione della competente Autorità Giudiziaria ed i veicoli in questione sono stati sequestrati ed affidati al custode giudiziario.