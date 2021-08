Nelle prime ore odierne, verso le 5.30, a Messina il 70enne automobilista originario di Catania Antonino Pandetta, dopo una discussione concitata intercorsa con un agente (che svolgeva il proprio servizio all’incrocio tra viale della Libertà e viale Giostra) della Polizia Municipale, lo ha aggredito sferrandogli due pugni in pieno volto… a causa delle lunghe file agli imbarcaderi che anche in queste ore stanno paralizzando la viabilità cittadina.

L’uomo è stato immediatamente sottoposto a fermo Giudiziario per l’aggressione e portato nei locali della Caserma “Di Maio” di via Uberto Bonino. Si tratta di un soggetto che dopo i dovuti controlli è risultato essere già conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali. Il suo blocco, è stato confermato dal sostituto pubblico ministero sedente presso la Procura della Repubblica… dottor Marco Accolla… ed è stato processato per direttissima presso il locale Tribunale.

Successivamente alla lite invece, il vigile Urbano lo hanno soccorso e traportato all’ospedale Piemonte di viale Europa, dove gli sono stati applicati 4 punti di sutura.

Immagine…, tratta da… www.messinaindiretta.it.