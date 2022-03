A FERMARLO IN UN'AREA DI SERVIZIO DELL'AUTOSTRADA A2 DEL MEDITERRANEO SONO STATI GLI AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE DI EBOLI CHE LO HANNO RINVENUTO IN STATO CONFUSIONALE

Nelle scorse ore…, è stato arrestato Alfredo Erra, l’uomo 40enne che stamane ha ucciso la sua ex, Anna Borsa (30 anni), sparandole in testa con una pistola… all’interno di un salone di parrucchiere in via Tevere, a Pontecagnano Faiano un Paese della Provincia di Salerno.

Il soggetto…, lo hanno intercettato ed ammanettato gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, presso uno stazione di servizio a San Mango Piemonte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo. L’individuo…, dopo avere esploso i colpi di arma da fuoco nell’esercizio commerciale dove era presente la vittima ha ferito anche un’altra persona ed è arrivato sul luogo del suo ritrovamento a piedi da Fuorni punto in cui ha abbandonato la sua auto. Quando i poliziotti hanno provveduto a bloccare l’autore del folle gesto, il medesimo si trovava in stato confusionale.

