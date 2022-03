I VIGILI URBANI HANNO SEQUESTRATO DUE AUTOCARRI E DENUNCIATO IL TITOLARE DI UN'IMPRESA CHE STAVA EFFETTUANDO LAVORI PUBBLICI DI SCARIFICA DELLA SEDE STRADALE ED UN DIVERSO SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRASPORTO E DELL'ABBANDONO ILLECITO DI INERTI, MENTRE IL MAGISTRATO DI TURNO PRESSO LA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA HA DISPOSTO IL FERMO DEL CANTIERE POSTO A VALLE DEL VILLAGGIO COLLEGATO CON LA SOPRASTANTE EX VIA NAZIONALE

Nelle scorse ore…, gli uomini del reparto ambientale della Polizia Municipale di Messina coordinati dagli ispettori Giacomo Visalli e Cosimo Peditto si sono insospettiti quando hanno notato un autocarro di grandi dimensioni percorrere la statale 113 ed imboccare la pista sterrata che conduce ad un torrente della zona a nord della Città. Seguito a distanza, hanno avuto conferma dei loro sospetti: il conducente del mezzo, raggiunta la località a monte del viadotto autostradale, non ha esitato a scaricare il contenuto del cassone nel greto del torrente e tentato di riprendere la marcia.

Subito bloccato dagli agenti è stato scortato fino al cantiere stradale, dove un altro autocarro era già carico per un altro viaggio. Da lì la scoperta che si trattasse di lavori pubblici, quindi finanziati con soldi dello Stato, compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla scarifica del vecchio asfalto presso le discariche. Per il titolare dell’impresa è scattata la denuncia ed il sequestro dei due autocarri, mentre un ulteriore soggetto, committente del trasporto e abbandono, è stato deferito all’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero di turno ha inoltre disposto il sequestro dell’intero cantiere stradale che comprende la via posta a valle del villaggio e quella di collegamento con la Statale 113.

Il comandante vicario Giovanni Giardina esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto dai suoi uomini impegnati quotidianamente a tutela del nostro territorio con particolare attenzione ai torrenti cittadini, che da riserve naturali sono diventati negli anni delle vere bombe ecologiche.