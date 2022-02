ENTRAMBI I CONGIUNTI..., SONO INDAGATI PER I DELITTI DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

I Carabinieri del ROS, con il supporto di quelli del Comando Provinciale di Palermo e dello Squadrone Cacciatori Sicilia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di Giuseppe Guttadauro noto come “il dottore” (destinatario della misura degli arresti domiciliari) e del figlio Mario Carlo (destinatario della custodia cautelare in carcere), indagati per i delitti di associazione di tipo mafioso.

Boss della mafia di Roccella – Brancaccio, Ciaculli

Ai due viene contestata l’appartenenza alla famiglia di cosa nostra di Palermo – Roccella (inserita nel mandamento di Brancaccio – Ciaculli) e l’intervento sulle più significative dinamiche del mandamento mafioso di Villabate – Bagheria. Nel medesimo contesto risultano indagati, ma non destinatari di provvedimenti cautelari, altri soggetti palermitani di cui tre ritenuti essere affiliati alla famiglia di Palermo – Roccella e due, in concorso con Mario Carlo Guttadauro, di lesioni aggravate.

La scarcerazione nel 2012 dopo l’arresto nell’operazione Ghiaccio

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo avrebbero documentato le attività Giuseppe Guttadauro, già tratto in arresto il 22 maggio del 2002 nell’operazione “GHIACCIO” e fratello di Filippo, quest’ultimo cognato del latitante Matteo Messina Denaro.

