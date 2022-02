L’UOMO APPPENA 10 GIORNI FA, ERA STATO TRATTO IN ARRESTO DAI MILITARI DELLA LOCALE STAZIONE PER IL MEDESIMO REATO

Nelle scorse ore…, i carabinieri di Priolo Gargallo hanno arrestato un 42enne del luogo, con precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, reato di cui deve rispondere ancora una volta.

Arrestato 10 giorni fa

L’uomo, appena 10 giorni fa era stato arrestato poiché durante la perquisizione della sua abitazione, i carabinieri avevano sequestrato 15 bustine di hashish per un peso di 17 grammi e 8 grammi di marijuana anch’essa già suddivisa in dosi, unitamente ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi.

Mercatino della droga in casa

Questa volta nell’abitazione dell’uomo i Carabinieri hanno rintracciato e sequestrato 80 grammi di hashish e 70 grammi di marijuana, nascosti nel cassone di una delle tapparelle della casa, oltre ad un bilancino di precisione. Come disposto dalla Procura di Siracusa è arrestato ma ha scampato il carcere, è stato, infatti, sottoposto ai domiciliari e nelle prossime ore si sottoporrà all’interrogatorio al palazzo di giustizia di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Foto…, tratta da… www.blogsicilia.it!