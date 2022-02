Nelle scorse ore…, i carabinieri di Siracusa hanno arrestato 2 coniugi, lui 44 anni, lei 22 anni

I SOGGETTI AVEVANO IN CASA 4 KG DI MARIJUANA E OLTRE 110 GRAMMI DI HASHISH OCCULTATI IN BARATTOLI

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato 2 coniugi, lui 44 anni, lei 22 anni, che avevano in casa 4 kg di marijuana e oltre 110 grammi di hashish occultati in barattoli.

La perquisizione

I contenitori erano all’interno di un’autorimessa annessa all’abitazione ma è stato rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento in dosi. La perquisizione, estesa anche al terreno di pertinenza del villino, ha permesso di rinvenire oltre 50 piantine di marijuana.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo alcune segnalazioni sull’attività dei coniugi: sono arrivate delle soffiate su quella partita di erba, trovata nella loro disponibilità e che sarebbe dovuta finire sul mercato, probabilmente nell’area montana ma su questo aspetto ci sono altri approfondimenti.

Il ruolo

La coppia avrebbe deciso di ritagliarsi un ruolo nel mercato degli stupefacenti e la droga avrebbero decisi di produrla in casa, in modo artigianale e peraltro senza molti costi ma il piano è saltato quando, nelle ore scorse, i carabinieri hanno fatto irruzione nella loro abitazione.

Bar della droga sospeso a Canicattini

Nell’ambito di un’altra indagine dei carabinieri nella zona montana, ma in questo caso a Canicattini Bagni, a poca distanza da Palazzolo, i militari hanno notificato un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale per 30 giorni, ad un bar sito in Corso Vittorio Emanuele.

Decreto del Questore

Il decreto è stato emesso dal Questore di Siracusa su proposta dei carabinieri che, a conclusione di uno scrupoloso accertamento, concluso nello scorso mese di novembre dai militari della locale Stazione con l’arresto del titolare del bar. Si scoprì, in quell’occasione, che la droga veniva distribuite direttamente ai clienti dall’interno del locale.

“Il bar, pertanto, era divenuto da diverso tempo ritrovo di pregiudicati e assuntori di stupefacenti che vi si recavano, non solo per consumare bevande, ma per l’acquisto di stupefacente” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa che hanno coordinato le indagini.