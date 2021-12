Nelle scorse ore…, i componenti del “Circolo Pickwick” hanno chiesto un incontro con il prefetto di Messina dottoressa Cosima Di Stani… per risolvere il problema delle bancarelle sulle quali ogni domenica dopo le ore 08.00 alcuni cittadini espongono stampe usate in piazza Francesco Lo Sardo (ex Del Popolo)

Nelle scorse ore…, i componenti del “Circolo Pickwick” hanno chiesto un incontro con il prefetto di Messina dottoressa Cosima Di Stani… per risolvere il problema degli stalli sui quali ogni domenica dopo le ore 08.00 alcuni cittadini espongono stampe usate in piazza Francesco Lo Sardo (ex Del Popolo), attraverso la proposizione del testo che segue:

noi associati riteniamo opportuno essere ricevuti nel Suo ufficio, per poter sottoporre direttamente al Suo giudizio la legittimità e le ragioni della nostra iniziativa, in modo da dissipare i sospetti di pericolosità insinuati dall’offensiva ostinata e sistematica dell’amministrazione De Luca, dacché il 31 ottobre scorso è fallito il tentativo ufficiale di annullare l’attività utile e da tutti gradita di rimettere in circolazione libri salvati dal macero;

resta inspiegabile in nome di quale interesse superiore si insiste nel proposito di sciogliere una comunità di lettori composta di pacifici cittadini, colpevoli soltanto, agli occhi di chi? Di voler procurarsi il piacere della lettura;

la presenza dei libri nel suddetto luogo, come un rito laico domenicale, convoca spontaneamente tante persone ad un incontro piacevolmente affaccendato attorno alle bancarelle, dove libri e lettori danno vita ad una comunità che per essenza propria alimenta umanità e cultura , solidarietà e conoscenza;

l'ostilità dell'amministrazione De Luca contro una tale attività voluta e praticata dai cittadini messinesi suscita sconcerto;

sui libri e sui lettori pesa l'interrogativo su cosa cercano o sperano di trovare le immancabili ispezioni della polizia municipale, tutte regolarmente a vuoto;

in attesa della Sua risposta, La ringraziamo per l'attenzione.