Nelle scorse ore, si è verificata a Capo Alì in Provincia di Messina una frana che ha provocato la caduta di massi sulla sede stradale della sottostante ex Strada Statale 114. Nella zona interessata dal fenomeno franoso, sono giunti gli agenti della Polizia Municipale del vicino Comune jonico ed i vigili del Fuoco che hanno provveduto a bloccare il traffico.

Sul luogo, sta per arrivare anche una squadra composta da rocciatori i quali effettueranno un sopralluogo per verificare lo stato dell’area e verificare quali saranno gli interventi da attuare al fine di prevenire ulteriori distacchi per mettere in sicurezza il sito. I membri della Protezione Civile regionale, hanno avvertito dell’avvenuto scivolamento di materiale terroso anche i responsabili dell’Anas competenti in relazione alla gestione del tratto stradale oggetto dell’evento.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.