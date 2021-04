Nelle scorse ore, sono stati alla sbarra innanzi ai giudici del Tribunale (avente la competenza) 21 imputati, accusati di avere messo a ferro e fuoco il territorio di Afragola

Articolo…, tratto da… www.stylo24.it.

Sono accusati di aver messo a ferro (e soprattutto) a fuoco, con una serie di attentati a suon di ordigni esplosivi, il territorio di Afragola. Nelle scorse ore è calato il sipario sul processo celebrato con rito abbreviato. In totale sono state inflitte 21 condanne per quasi 145 anni di carcere, a quelli che vengono individuati come affiliati al nuovo gruppo, che si sarebbe originato dai Moccia, con l’obiettivo di imporre una raffica di estorsioni senza precedenti.

La condanna più pesante si è avuta per Renato Tortora (indicato come reggente del nuovo gruppo criminale), incassa 18 anni di carcere; Enrico Tortora è stato condannato a 9 anni e quattro mesi; Pietro Tortora a sei anni e 8 mesi; Domenico Tuccillo e Domenico Ambrosio, rimediano, 8 anni a testa. La notizia relativa all’esito del processo è stata riportata dal quotidiano Il Roma.