Nelle scorse ore…, un ufficiale giudiziario è stato aggredito all’esterno degli uffici dell’Inps in via Garibaldi a Messina

Nelle scorse ore…, a Messina si è verificata un’aggressione ai danni di un ufficiale giudiziario all’esterno degli uffici dell’Inps in via Garibaldi. A subire il violento gesto…, è stata una donna che aveva appena depositato degli atti, la quale ha ricevuto un pugno all’orbita destra ed è finita in ospedale con una prognosi di 40 giorni.

L’aggressore che risulta già destinatario di due TSO, di origine milanese, è stato fermato dalle guardie giurate in servizio davanti all’ente e consegnato ai Carabinieri che lo hanno arrestato. Ancora poco chiare le cause del violento gesto.

