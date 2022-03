Nelle scorse ore…, vi sono state diverse denunce da parte degli appartenenti alla Benemerita a Mazara del Vallo, che hanno avuto come oggetto… furti, spaccio e controlli su strada

Numerose denunce da parte dei carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo ;

; Hanno svolto un articolato servizio di controllo straordinario del territorio a conclusione del quale hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 10 persone.

In particolare, nel quartiere di Mazara 2, un 34enne è stato denunciato per l’ipotesi di reato di invasione di terreni o edifici, danneggiamento e alterazione dello stato dei luoghi. L’uomo, infatti, è stato notato all’interno degli appartamenti di edilizia popolare che gli stessi militari dell’Arma avevano sequestrato e affidato al Comune di Mazara del Vallo, nel corso di una recente attività di polizia giudiziaria.

Nel proseguo dell’attività, a seguito di una serie di accertamenti svolti in merito ad alcuni ammanchi di energia elettrica segnalati dalla società di distribuzione con il supporto di personale tecnico, i carabinieri hanno segnalato 3 persone per l’ipotesi di reato di furto aggravato. I tre avrebbero rubato energia elettrica, del valore complessivo di circa 100 mila euro, approvvigionando le rispettive abitazioni.

I controlli su strada e tentato furto

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, sono stati denunciati un 55enne e un 60enne. Il primo avrebbe portato con sé un coltello di genere vietato e avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti qualitativi preliminari per guida sotto l’alterazione psico-fisica dovuta al consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre il secondo si sarebbe messo alla guida di un autoveicolo con patente revocata in condizione di recidiva. Ulteriori attività investigative hanno permesso di denunciare un mazarese di 51 anni e un reggino di 42. I due, in concorso tra loro, avrebbero tentato di eseguire un furto ai danni di un esercizio commerciale. Un 24enne è stato ulteriormente denunciato poiché trovato in possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

Presunto spaccio

Nello stesso contesto operativo, un cittadino di origini straniere di 23 anni è stato deferito per il possesso di alcune dosi di hashish e la somma di 500 euro in contanti, presunto provento di traffici illeciti. Inoltre, 2 persone sono state segnalate alla prefettura di Trapani come assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti per il possesso di modiche quantità di hashish.