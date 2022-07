“Nell’incontro, da me richiesto quale nuova responsabile cittadina di Forza Italia, ho ribadito al Sindaco Basile – alla presenza della nostra rappresentante in Consiglio Nicoletta D’Angelo – che svolgeremo le funzioni di opposizione sempre e comunque in maniera costruttiva”. Lo ha riferito in una nota di ieri 11 luglio 2022, Cinzia Coscia la neo coordinatrice di Messina del Partito berlusconiano.

La Coscia ha aggiunto: “non ci dedicheremo ad ostruzionismi fini a se stessi ed a sterili critiche ma saremo attenti osservatori dell’operato amministrativo della nuova Giunta, pronti a sostenere tutte le iniziative rispettose dei principi del -buon governo- e ad adottare ogni necessaria azione politica per contrastare quelle che riterremo non in linea con gli interessi preminenti di Messina e dei suoi cittadini. Forza Italia è da sempre un partito del -fare- e non del -gridare- ed in questo solco ho confermato di voler svolgere le mie funzioni”.

Ecco cosa ha riferito in conclusione la dottoressa Coscia: “l’incontro si è svolto con apprezzate pacatezza e cordialità e si è concluso con l’intendimento di mantenere aperto un canale di dialogo nel rispetto, ovviamente, delle diverse posizioni che collocano i componenti di Forza Italia nel ruolo – che intendiamo affrontare senza ombre – di attenti -controllori-“.