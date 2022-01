SI SONO REGISTRATI NEL CONTESTO DEL FATTO DI SANGUE AVVENUTO ALLE 15.00, UN MORTO IL 31ENNE GIOVANNI PORTOGALLO ED UN FERITO GRAVISSIMO, G.C. 35ENNE TRASPORTATO IN CODICE ROSSO ALL'OSPEDALE PIEMONTE DI VIALE EUROPA

Nell’odierno pomeriggio nel rione di Camaro San Luigi in via Edoardo Morabito a Messina si e’ verificata una sparatoria. Durante l’episodio criminale, si sono registrati una vittima il 31enne, Giovanni Portogallo ed un ferito gravissimo, il 35enne G.C. immediatamente trasportato in Codice rosso al Pronto Soccorso del vicino Ospedale Piemonte di viale Europa.

Il cruento fatto, sarebbe accaduto alle 15.00… allorquando gli obiettivi dell’esecuzione sono stati attinti da svariati colpi di arma da fuoco anche nel momento in cui decidevano di fuggire a piedi abbandonando il mezzo sul quale viaggiavano.

In zona hanno subito operato i carabinieri, raggiunti dal magistrato di turno presso la locale Procura della Repubblica.

