Nell’odierno pomeriggio…, presso la Cattedrale di piazza Duomo, il vescovo ausiliario della Diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela monsignor Cesare Di Pietro ha officiato i funerali della professoressa 55enne Augusta Turiaco

LA DONNA E' DECEDUTA LO SCORSO 30 MARZO, MENTRE SI TROVAVA RICOVERATA AL POLICLINICO UNIVERSITARIO DI VIA CONSOLARE VALERIA, CON OGNI PROBABILITA' PER UNA TROMBOSI CORRELATA AL VACCINO ASTRAZENECA CHE AVEVA ASSUNTO POCHI GIORNI PRIMA PER PROTEGGERSI DAL COVID-19