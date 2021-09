Nell’odierno pomeriggio, un incendio, è divampato a Messina nel rione di Camaro Sottomontagna, dopo essersi sprigionato all’interno di una delle baracche disabitate e li esistenti.

Il rogo, ha minacciato le vicine abitazioni ed è stato richiesto sia l’intervento dei vigili del Fuoco prontamente giunti dal Comando Provinciale di via Salandra che di un’ambulanza per la presenza di possibili intossicati. I pompieri nel contesto del loro lavoro, hanno fatto in modo che i fili della pubblica illuminazione non venissero danneggiati dalle fiamme.