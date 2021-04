Nell’odierno spazio su Facebook, da lui (il sindaco di Messina Cateno De Luca) denominato… “Tanto per…” tutti i complimenti (si fa per dire) indirizzati al consigliere comunale Salvatore Sorbello definito #scecco e #cretino ed all’onorevole messinese #pentastellato Francesco D’Uva contraddistinto con un… #pezzodifango

Nell’odierno spazio su Facebook, da lui (il sindaco peloritano Cateno De Luca) denominato… “Tanto per…” tutti i complimenti (si fa per dire) indirizzati al consigliere comunale Salvatore Sorbello definito #scecco e #cretino ed all’onorevole messinese #pentastellato Francesco D’Uva contraddistinto con un… #pezzodifango.

Il primo cittadino, ha risposto così alle domande sollevate in questi giorni anche dall’esponente consiliare di Ora Sicilia (in merito allo sbaraccamento della Città), alla cui famiglia è stato rivolto l’invito di curarlo meglio perchè è malato dato che già a quell’ora (alle sette) fa le sue incursioni. Mentre il politico fiumedinisano ha ritenuto D’Uva responsabile del fatto di non avere avallato la scelta di nominare il massimo responsabile del Comune come Soggetto attuatore dello sbaraccamento nel provvedimento legislativo giacente in Parlamento.

Questo invece è il testo usato dal Salvatore Roberto Cateno De Luca per accompagnare il suo Post: “mentre a Roma si continua a discutere del combinato disposto dell’articolo vattela a pesca nella baracche di Messina si continua a morire di tumori in attesa della legge speciale per velocizzare le procedure di risanamento ambientale ed assegnazione di vere case”.

