Nell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie del comprensorio di Santo Stefano di Camastra

4 persone per guida in stato di ebrezza alcolica, poiché fermati alla guida di autoveicoli, a seguito di accertamento con alcol test, risultavano con un tasso alcolico superiore a quanto consentito;

una persona per indebita percezione del reddito di cittadinanza, poiché ometteva di comunicare all’INPS la propria DSU, continuando così a percepire il reddito di cittadinanza non spettategli;

2 titolari di due esercizi commerciali per violazioni alle norme della tutela del lavoro. L’attività ispettiva dei Carabinieri ha consentito di accertare la presenza di 5 lavoratori in “nero” e la violazione alla normativa sulla formazione del lavoratore. A seguito delle violazioni accertate, a carico dei due titolari sono state comminate sanzioni per l’ammontare totale di 19.700 euro ed è stata avanzata, agli organi competenti, la proposta di sospensione delle attività;