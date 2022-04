INFATTI L’EX RE DEI PAPARAZZI NON LE HA FATTO VEDERE IL FIGLIO CARLOS NEANCHE PER PASQUA

Testo…, tratto da… www.donnaclick.it!

Nina Moric ancora una volta contro Fabrizio Corona: la modella croata si è sfogata sul suo Instagram‎, tramite una Storia, perché l’ex re dei paparazzi non le ha fatto vedere il figlio Carlos neanche per Pasqua.

Moric, 45 anni, ha affermato: “Lo so, non è una cosa intelligente quella che sto facendo ma ho bisogno di dire la verità”. Poi, l’accusa: “Hai tolto il telefono a mio figlio, non mi fai sapere nulla di lui. Mi hai portato via mio figlio perché ti è servito per uscire dal carcere”.

La modella croata ha proseguito: “Ora Fabrizio quale sarà la tua prossima mossa? Andrai in tv a dire che sono una drogata? Vai pure ma la verità è un’altra. Mi danno della pazza ma io non sono pazza. Pensi di farmi paura? Non puoi fare paura a chi non ha più nulla da perdere”.

Nina Moric ha poi anticipato che se rivelasse qualcosa che sa su Fabrizio Corona, potrebbe persino tornare in prigione: “Mi hanno tolto tutto, ora dico la verità e poi sparisco per sempre”, rassicurando, però, i suoi fan preoccupati: “Mi state scrivendo in tanti ‘ti stai suicidando?’, no state tranquilli sono una combattente e se non lo ho fatto quando nessuno mi avrebbe cercata perché dovrei farlo ora?”.

Nina Moric ha perso l’affido del figlio nel 2015, a causa di una segnalazione telefonica fatta alla polizia: il figlio chiamò le forze dell’ordine per porre fine a una lite violenta tra la madre e la nonna. Il litigio fu interrotto e la Moric fu ricoverata al Pronto Soccorso a causa di ematormi e lesioni. Gli inquirenti poi stabilirono che la modella aveva tentato il sucidio (sempre smentito dalla diretta interessata), motivo per cui non era più in grado di occuparsi del figlio, affidato ai nonni paterni. Dal 2018, quindi, Nina Moric può vedere il figlio solo una volta alla settimana e per un’ora e mezza in presenza di un assistente sociale.