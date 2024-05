Ninni Bruschetta presenta: La Scuola del Silenzio – In libreria per HarperCollins il 14 maggio, pp 240, €17,50!

GIURO A ME STESSO CHE NON TORNERÒ MAI PIÙ. SARÀ LA MILLESIMA VOLTA CHE LO DICO, MA DEVO MANTENERE QUESTO PROPOSITO. MI STO PRENDENDO IN GIRO. LO SO DA SEMPRE CHE QUI NON SI PUÒ FARE NIENTE, SENNÒ NON ME NE SAREI MAI ANDATO. CHI RINUNCEREBBE A TUTTA QUESTA BELLEZZA SE IL PREZZO DA PAGARE NON FOSSE COSÌ ALTO?

In un paese sulla costa della Sicilia orientale, la giunta comunale ha un’idea per risollevare il teatro cittadino. Richiamare a casa come direttore artistico il figliol prodigo, che ha abbandonato la provincia e l’isola per diventare un attore di successo. Lui accetta felice, pieno di aspettative. È pronto a portare avanti un progetto innovativo e dal respiro internazionale. Ma, varcata la porta dell’edificio di fine Ottocento, quello che vede è sconfortante: i corridoi sono affollati di dipendenti annoiati che spostano carte e si accaparrano straordinari che non fanno, la biglietteria non funziona, la sartoria è abbandonata da tempo. Sballottato da questa schiera di “inutili”, come in una visione allucinata di Kafka, prova a non darsi per vinto e, per cercare di smuovere gli animi e bonificare la palude istituzionale in cui è finito, decide di organizzare tra mille difficoltà un Amleto. Ma ogni volta che sbatte la testa contro l’ennesimo intrallazzo burocratico, sempre più scoraggiato e solo, ripensa alla disavventura che ha causato la sua fuga dall’isola, una storia fatta di silenzi, di gerarchie fasulle e abusive, di negligenze, di sistemi sociali chiusi e politiche corrotte alle quali si era ostinato a non piegarsi. Ninni Bruschetta, che come il protagonista del libro è un amatissimo attore di teatro, cinema e televisione, esordisce con un romanzo intenso e doloroso che, nel solco della tradizione di alcuni grandi scrittori siciliani come Leonardo Sciascia, mette in scena una storia in cui il passato si riverbera sul presente e che rivela l’amara e terribile verità di una terra magnifica e unica, in cui l’aria è costantemente pulita dal vento e il disordine e l’incuria si mischiano a scenari di rara bellezza.

Messinese, classe 1962, ha preso parte a più di cento titoli, tra cinema, televisione e radio. Ha lavorato con grandi autori come Paolo Sorrentino, Marco Tullio Giordana, Woody Allen, in commedie di grande successo come Quo Vado? di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, in popolari film e serie tv come Squadra antimafia, Borsellino, Lo scandalo della Banca Romana, Fuoriclasse, I bastardi di Pizzofalcone, La linea verticale, La stagione della caccia e nella serie cult Boris di Ciarrapico, Torre e Vendruscolo. Ha firmato più di quaranta regie teatrali, dai classici agli autori italiani del ‘900, fino al teatro contemporaneo. Ha pubblicato i saggi Sul mestiere dell’attore (Bompiani, 2010), Manuale di sopravvivenza dell’attore non protagonista (Fazi, 2015) e L’officiante (Luni, 2023). La scuola del silenzio è il suo primo romanzo.