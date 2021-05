Nino Interdonato (Sicilia Futura-Palazzo Zanca), spiega in un filmato a… www.messinaindiretta.it: “Sei un’azienda messinese in difficoltà ed…, hai un debito derivante da tasse comunali maggiore di € 100?” [Video]

“Sei un’azienda messinese in difficoltà? Hai un debito derivante da tasse comunali maggiore di € 100? #StaiSereno la Giunta De Luca è pronta a sospenderti la licenza”. A lanciare oggi l’allarme, è stato il consigliere comunale di Sicilia Futura e vicepresidente del consiglio comunale Nino Interdonato che in un video spiega la delibera di “Regolarità Tributaria” inviata lunedì in Commissione Bilancio.

“Non si può mettere a rischio, – precisa Interdonato – il già precario equilibrio economico delle aziende messinesi in questo momento storico. È corretto che tutti paghino le tasse, ma se non si troverà un accordo politico per aumentare la soglia di tolleranza, prima della sospensione della licenza, Sicilia Futura seppellirà la delibera con migliaia di emendamenti”.