Nino Spirlì: «Grazie a Klaus Davi»

«Due presunti ‘ndranghetisti sono stati arrestati in quanto accusati del tentato omicidio di Giorgio Benestare, ritenuto personaggio apicale di una delle cosche più temibili della Calabria. Questo risultato va ascritto a merito della squadra mobile di Reggio e di un giornalista che, giorno dopo giorno, onora il suo ruolo e contribuisce, con denunce e inchieste coraggiose, all’affermazione della legalità… Klaus Davi». È quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì.

«Davi – continua Spirlì – è stato in grado di indicare con larghissimo anticipo i nomi dei due sospettati, di fatto aiutando in modo concreto gli inquirenti nello svolgimento delle indagini. Nel rendergli omaggio per la qualità del lavoro giornalistico che svolge, ormai da anni, in Calabria, ci auguriamo che Davi possa trovare sempre maggior sostegno da parte di istituzioni e opinione pubblica».