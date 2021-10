“No al Green Pass”: è questa…, l’esortazione lanciata dai partecipanti alla manifestazione iniziata oggi a Roma alle 15.00 in piazza del Popolo… per protestare contro la misura introdotta in Italia dal 6 agosto scorso dai componenti del Governo guidato dal premier Mario Draghi… in modo difforme rispetto alle regole stabilite dai Paesi membri dell’Unione Europea [Video]

“No al Green Pass”: è questa…, l’esortazione lanciata dai partecipanti alla manifestazione iniziata oggi a Roma alle 15.00 in piazza del Popolo… per protestare contro la misura introdotta in Italia dal 6 agosto scorso dai componenti del Governo guidato dal premier Mario Draghi… in modo difforme rispetto alle regole stabilite dai Paesi membri dell’Unione Europea.

In tale circostanza, Sara De Ceglia, la mamma brindisina… ma residente in Provincia di Como e presidente dell’Associazione #BambiniStrappati ha intervistato il magistrato #messinese Angelo Giorgianni referente dell’Associazione “L’Eretico”.