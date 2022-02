“No niente, inizio dai cessi pressi postazione pagamento ticket, ci dicono che dobbiamo disinfettarci continuamente le mani per evitare di prendere il virus di indossare la mascherina in ogni dove ecc. ecc., la mia paura è che in questo ospedale prendo la malaria e non il Covid” [Video]

“No niente, inizio dai cessi pressi postazione pagamento ticket, ci dicono che dobbiamo disinfettarci continuamente le mani per evitare di prendere il virus di indossare la mascherina in ogni dove ecc. ecc., la mia paura è che in questo ospedale prendo la malaria e non il Covid”. Lo ha scritto oggi, sulla sua Pagina Facebook il signor Francesco Marino per documentare lo stato dei luoghi esistente presso il Nosocomio Papardo di Messina.

Marino ha terminato così: “nella sala quel problema di infiltrazioni esiste da anni per quanto mi ricordi”.