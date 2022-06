“Noi di Fratelli d’Italia vogliamo dare a Messina una guida sicura, forte, coerente, capace di raggiungere quegli obiettivi di governo che devono restituire alla nostra meravigliosa città la dignità che merita. Stiamo giocando una partita importante e dobbiamo portare Messina in serie A”. Lo ha detto Elvira Amata, capo gruppo di FdI all’Ars, che ieri mattina ha dato il benvenuto nella gremitissima piazza Cairoli a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

“Queste elezioni amministrative per Fratelli d’Italia – che a Messina con coerenza sostiene Maurizio Croce – rivestono una valenza di primaria importanza così come a Palermo e in tutte le città siciliane dove si vota. In questi anni – ha proseguito – abbiamo lavorato con grande generosità sul territorio, riteniamo di aver fatto un buon lavoro rivolto a tutti i siciliani, ma anche sul fronte del radicamento nelle realtà locali e siamo cresciuti grazie all’impegno dei nostri militanti e dirigenti”.

“Fratelli d’Italia a Messina, come nel resto della Sicilia – ha sottolineato e concluso Amata – è un partito che vuole stare tra la gente per ascoltare le istanze dei cittadini e lavora per risolvere le criticità. Per questa ragione, abbiamo schierato 32 candidati al Comune che sono una forza e 63 nelle municipalità, uomini e donne che hanno messo a disposizione del partito e dei cittadini la loro professionalità, la loro esperienza, ma voglio dire anche la loro umanità. Siamo un partito aperto che parla alla gente tra la gente e che opera per il bene comune”.