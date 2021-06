“Noi intendiamo adeguarci alle indicazioni nazionali, però da Roma continuano ad arrivare linguaggi e tesi diverse, e talvolta anche contrastanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a ‘L’Aria che tira-Estate’ (in onda questa mattina su La7), rispondendo a una domanda sull’ipotesi del cocktail vaccinale per le seconde dosi dopo lo stop del farmaco AstraZeneca agli under 60.

Ha aggiunto Musumeci: “mai come in questo momento serve chiarezza nella comunicazione. Non si può parlare in dieci lingue diverse. In Sicilia abbiamo centomila dosi AstraZeneca e ne aspettiamo altre 43mila, che utilizzeremo per il richiamo dei cittadini over 60”.

Poi il governatore…, in chiusura ha mandato un messaggio di monito: “c’è uno spazio di manovra improntato a irresponsabilità e imprudenza, che per fortuna è isolato e contro il quale interveniamo con le zone rosse. l contagio, comunque, si è abbassato ma questi campanelli d’allarme devono servire per richiamare giovani e meno giovani a un atteggiamento di prudenza”.