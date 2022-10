Non c’è due senza tre: il panino con la porchetta di maialino nero dei Nebrodi di Giuseppe Oriti dell’Azienda Agrituristica Il Vecchio Carro si conferma la specialità più amata del Messina Street Food Fest la manifestazione conclusasi ieri 16 ottobre 2022 a piazza Cairoli

Non c’è due senza tre: il panino con la porchetta di maialino nero dei Nebrodi di Giuseppe Oriti dell’Azienda Agrituristica Il Vecchio Carro si conferma la specialità più amata del Messina Street Food Fest. Per il terzo anno, l’allevatore nebroideo è stato premiato dai numeri. Già nel 2018 e nel 2019 Giuseppe Oriti aveva vinto il primo premio come operatore più gradito della grande festa del cibo di strada promossa e organizzata da Confesercenti Messina. Anche per questa quarta edizione, ritornata dopo lo stop di due anni causato dalla pandemia, il panino con la porchetta e la cipolla caramellata non ha avuto rivali e ha trionfato tra le 40 specialità provenienti da tutta Italia. Migliaia i pezzi venduti nel corso delle quattro giornate della kermesse, complice anche la velocità e la preparazione di tutto il team di Oriti, il re della porchetta e dello street food, sempre presente nelle manifestazioni più importanti organizzate in Sicilia e in tutta Italia.

“Anche quest’anno – ha commentato Giuseppe Oriti – abbiamo dato il massimo e siamo felicissimi di vedere come la manifestazione sia cresciuta in termini di numero e gradimento. Migliaia di persone ci hanno fatto i complimenti per la nostra specialità, dalla nostra casetta food sono passati anche tanti giornalisti e autorità, e non possiamo che essere orgogliosi della qualità del nostro prodotto artigianale premiato anche dalla guida Top Italian Food di Gambero Rosso. Siamo prima di tutto allevatori di suino nero dei Nebrodi, specie autoctona che vive allo stato semibrado nei nostri boschi, e realizziamo un prodotto eccellente, senza conservanti, che piace per il suo gusto e per i metodi naturali con cui lo realizziamo”.

Alla qualità della porchetta di suino nero dei Nebrodi si aggiunge quella del pane realizzato per l’occasione dal pluripremiato fornaio messinese Francesco Arena. Un binomio che si è rivelato vincente. Giuseppe Oriti ha ricevuto in premio una Crociera MSC, offerta da Bisazza e Ganci sponsor della manifestazione, ma la bontà d’animo dell’allevatore, salito sul palco per la premiazione, ha sorpreso tutti quando, dopo aver ringraziato tutta l’organizzazione e il Presidente di Confesercenti Messina, Alberto Palella, ha annunciato che donerà il premio ricevuto ad uno degli studenti più meritevoli dell’I.I.S. Antonello di Messina che hanno partecipato alla manifestazione e arricchito la loro formazione grazie all’alternanza scuola lavoro, una modalità didattica innovativa che si fonda sull’esperienza pratica.