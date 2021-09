“Non ci hanno fatto entrare al Museo di Messina” [Video]

A DIRLO IN UN VIDEO PUBBLICATO OGGI SU FACEBOOK, E' STATO IL CONDUTTORE TELEVISIVO RED RONNIE PRESENTE NELLA NOSTRA COMUNITA' PER PARTECIPARE IN QUESTI GIORNI AGLI EVENTI PREVISTI FINO AL 23 SETTEMBRE E COLLEGATI ALL'INIZIATIVA -CITTA' DELLA MUSICA- PROPOSTA DAI COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE -LA CASA DEL MUSICISTA- IN COLLABORAZIONE CON I RESPONSABILI DI RADIO ZENITH

“Non ci hanno fatto entrare al Museo di Messina”. A dirlo in un Video pubblicato oggi su Facebook, è stato il conduttore televisivo Red Ronnie presente nella nostra comunità per partecipare in questi giorni agli eventi previsti fino al 23 settembre e collegati ad una iniziativa proposta dai componenti dell’Associazione -La Casa del Musicista- in collaborazione con responsabili di Radio Zenith.

Il presentatore ha aggiunto: “stamattina, come detto stanotte nel video da Art Gallery fadibe’, Fabio Di Bella voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. Ma all’ingresso ci hanno chiesto di esibire il pass verde. Io ho detto che ce l’avevo (e ce l’ho perché ieri ho fatto tampone per prendere l’aereo) ma che non intendevo mostrarlo perché la Costituzione ritiene lo stato di salute di un cittadino un dato sensibile protetto dalla privacy. Ho detto anche che gli avrei firmato una dichiarazione dove asserivo di averlo lo skif pass, ma di farmelo scannerizzare no. Nulla. Hanno chiamato al telefono il direttore che non ha voluto riceverci e ha detto di chiamare i carabinieri. Impedire di godere della cultura, dell’arte, della musica è un obiettivo primario di questo regime”.