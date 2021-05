QUESTO LO HA SCRITTO STAMANE SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, IL MINISTRO (DEL GOVERNO GUIDATO DA MARIO DRAGHI) PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL SUD, MARA CARFAGNA

“Non ci sono parole per descrivere quello che ho provato visitando la baraccopoli Fondo Fucile a Messina”. A scrivere questo stamane sulla sua Pagina Facebook, è stata il ministro (del Governo guidato da Mario Draghi) per la Coesione Territoriale ed il Sud, Mara Carfagna.

La Carfagna ha aggiunto e concluso: “madri, padri, bambini con sogni e speranze costretti e ingabbiati in pochi metri di detriti e amianto. In un Paese civile nessuno dovrebbe essere costretto a vivere in queste condizioni. Con il piano da 100 milioni e la nomina del Commissario straordinario individuato nella figura del Prefetto restituiremo dignità e diritti a migliaia di messinesi e metteremo, finalmente, la parola fine a questa profonda vergogna nazionale”.