“Non credevo fosse necessario fare una conferenza su questo tema ma visto le dichiarazioni distorsive, le illazioni e il merito rinnegato, ho ritenuto giusto spiegare per me stessa, per la città e per le istituzioni” [Video]

MATILDE SIRACUSANO..., LA DEPUTATA MESSINESE DI MONTECITORIO A ROMA, AFFERENTE AL GRUPPO DI FORZA ITALIA, LO HA DICHIARATO IN UNA INTERVISTA RILASCIATA QUESTA MATTINA A NAZARIO NULLI DIRETTORE RESPONSABILE DEL QUOTIDIANO ON LINE... WWW.MESSINAINDIRETTA.IT, NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA SVOLTASI DOPO LE 10.00 AL PALACULTURA DI VIALE BOCCETTA ALLA QUALE ERA PRESENTE ANCHE MAURIZIO CROCE IL CANDIDATO A SINDACO DEL CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO

“Non credevo fosse necessario fare una conferenza su questo tema ma visto le dichiarazioni distorsive, le illazioni e il merito rinnegato, ho ritenuto giusto spiegare per me stessa, per la città e per le istituzioni. Oggi, solo perché c’è la campagna elettorale delle amministrative, che tutto venga rinnegato è un problema ed è pericoloso per la città”. A parlare ai nostri microfoni l’On. Matilde Siracusano a margine della conferenza “Persone”, sulla baraccopoli di Messina dove insieme al candidato a sindaco di Messina del centrodestra Maurizio Croce ha voluto fare il punto sul risanamento messinese, ripercorrendo l’iter che ha permesso l’approvazione dell’emendamento sulle baracche nel decreto Covid.

“Abbiamo contestato l’opportunità di creare una lista con le persone che vivono in quelle condizioni perché mantenere lo status di baraccati non credo sia la soluzione”, conclude l’On. Siracusano.