Non è la prima volta e rischia di non essere l’ultima. A Bagnara ieri sera l’ennesima rissa ha coinvolto tantissimi giovani, anche minorenni. In pochi minuti l’alcool ha fatto il suo effetto e anche i passanti impauriti hanno dovuto cercare riparo nei locali aperti. L’arrivo delle forze dell’ordine ha fatto dileguare i ragazzini ma quanto accaduto rischia di aprire uno spaccato disarmante.

Non è la prima volta, dicevamo, ed è questo che allarma perché mostra un disagio sociale che coinvolge i più giovani che hanno facile accesso al consumo di alcool e perdono il controllo seminando panico e rischiando di farsi del male considerando che nella follia scoppiata ieri sera sono stati segnalati anche danneggiamenti ad autovetture. Una situazione che rischia di degenerare e che, purtroppo, non riguarda solo Bagnara.